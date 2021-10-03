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رغم السقوط على يد إسبانيول.. بنزيما يواصل تألقه مع ريال مدريد

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 07:24 م
بنزيما
بنزيما
نورهان حسن
أسدل الستار على مباراة ريال مدريد واسبانيول، والتي كانت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وتلقى ريال مدريد هزيمته الأولى في هذا الموسم على يد إسبانيول، وذلك بهدفين لهم مقابل هدف وحيد للفريق الملكي.

وسجل ريال مدريد هدفه الوحيد في المباراة بأقدام المهاجم المتألق كريم بنزيما في الدقيقة 71 من عمر المباراة، وذلك وسط أداء ليس بجيد منهم على معقل إسبانيول.

ويعتبر كريم بنزيما من أبرز نجوم ريال مدريد في الفترة الحالية، حيث أنه يقضي افضل فترة له مع الفريق مسجلاً الأهداف الرائعه من خلال مشاركاته.

وخاض الفرنسي كريم بنزيما مع الفريق الملكي في هذا الموسم 8 مباريات، استطاع أن يسجل فيهم 9 أهداف ويصنع 7 أهداف أخرين.

وتمكن بهدفه اليوم من تسجيل إحصائية جديدة في مسيرته، حيث أنه وصل بقميص ريال مدريد للهدف 289 في جميع المسابقات التي شارك فيها.

وعادل كريم بنزيما بهذه الإحصائية الهداف كارلوس سنتيانا، ليصبح رابع هداف للنادي الملكي، خلفاً لدي ستيفانو.

ويذكر أن ريال مدريد يتربع على عرش صدارة الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، وذلك من خلال 8 مباريات فاز في 5 مباريات، وتعادل في اثنين وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة.

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