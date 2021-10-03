عاجل.. التعادل يحسم قمة ليفربول ومانشستر سيتي وصلاح يسجل هدفا عالميا (فيديو)

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق موقعة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





سجل ثنائية ليفربول كل من ساديو ماني في الدقيقة 59 ومحمد صلاح في الدقيقة 76 بعدما أهان دفاع مانشستر سيتي في حين سجل ثنائية السيتي عن طريق فودين ودي بروين في الدقيقتين 69 و81.





ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 15 في المركز الثاني بينما يصل السيتي للنقطة 14 في المركز الثالث.







