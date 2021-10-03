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لجنة الزمالك: صحة كل الإجراءات الخاصة بالدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس جديد

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 07:27 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
عقدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اجتماعا اليوم لبحث ما جاء في خطاب مديرية الشباب والرياضة بالجيزة الذي وصل النادي صباح اليوم بخصوص الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.


وأكد الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي وعضو اللجنة أنه تقرر خلال الاجتماع إيقاف إجراءات تلقي طلبات المرشحين ودراسة تداعيات الأمر وما ستقرره لجنة تنقية العضويات ومطالبة المديرية بالشكاوى التي تخص هذا الموضوع .


وأكدت اللجنة في اجتماعها صحة كل الإجراءات التي اتخذتها لكونها تطابق اللائحة وبالتنسيق التام مع المديرية، الجهة المختصة بنادي الزمالك وترفض تماما لفظ البطلان وأن ما تلقته المديرية من شكاوى تخص لجنة تنقية العضوية المكلفة بذلك وليس اللجنة المكلفة بإدارة النادي وأن هذه المشاكل في العضوية تخص عدم السداد لفترات سابقة.

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