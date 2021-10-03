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عمان تخفض تصنيف إعصار شاهين إلى عاصفة مدارية

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
وكالات
 
 
قامت السلطات العمانية، اليوم الأحد، بخفض تصنيف إعصار شاهين إلى عاصفة مدارية، بسرعة رياح حول المركز من 55 إلى 63 عقدة.
 
وأشارت السلطات إلى وجود تأثيرات مباشرة بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على أغلب ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة. 
 
وكانت قد علقت عمان رحلات جوية من وإلى مطار العاصمة مسقط بسبب عاصفة شاهين المدارية التي قد تحدث هبوطا أرضي في بعض المناطق في البلاد.

وأمرت السلطات بإخلاء المناطق الأكثر عرضة لخطر العاصفة على الساحل الشمالي للبلاد السبت. وطلبت من سكان تلك المناطق التوجه إلى الملاجئ التي توفرها الدولة.

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عمان تخفيض تصنيف إعصار شاهين إعصار شاهين

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