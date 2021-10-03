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الجروان يستضيف ممثلي الاتحادات العربية لتوحيد الجهود ودعم مسيرة العمل العربي المشترك

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
الفجر
عُقِد في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع الترحيبي الأول لممثلي الاتحادات العربية النوعية والمتخصصة، المسجلة بجامعة الدول العربية، لدى الاتحاد العام للخبراء العرب.

جاء ذلك، برئاسة أحمد بن محمد الجروان، رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب، ورئيس المكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية التابع لجامعة الدول العربية.

وذكر بيان للاتحاد العام للخبراء العرب، اليوم الأحد، أن الاجتماع شهد حضور ممثلي مختلف الاتحادات العربية، و دكتور ر رضا آل رحمة، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للخبراء العرب، وممثلة مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، وذلك بهدف تعزيز العلاقة في ما بين الاتحادات العربية من أجل دفع عجلة العمل العربي المشترك.

وألقى "الجروان"، كلمة رحب فيها بممثلي الاتحادات العربية، شاكرا لهم عملهم وتعاونهم لخير ومصلحة الشعب العربي الكبير، ودعا خلال كلمته، الحضور للعمل سويا من أجل توحيد وتكامل الجهود كل في مجالات خبراته المخصصة من أجل الخروج بمبادرات تعزز من العمل العربي المشترك بهدف دعم التنمية والازدهار في الوطن العربي الكبير.

من جانبهم، شكر المشاركون مبادرة "الجروان"، مشيدين بدوره في حشد وجمع جهود الاتحادات العربية.

وقدم الأستاذ الدكتور مجدي محمد علام، ممثل الاتحاد العربي للشباب والبيئة، بالغ التحية للاتحاد العام للخبراء العرب، ورئيسه "الجروان"، على عقد هذا الاجتماع الذي من شأنه توحيد جهود الاتحادات العربية والربط فيما بينها.
وأكد على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات، بما يخدم عمل الاتحادات العربية المختلفة، مشيرًا إلى أن الاتحادات المشاركة استفادت من مثل التواصل مع الاتحادات العربية الأخرى، وعبر تمثيل اتحاداتهم في الاتحاد العام للخبراء.

ووضع الخبراء عددًا من التصورات والمشروعات والأفكار الهادفة لتعزيز العلاقة بين الاتحادات العربية ودعم آلية العمل العربي المشترك، وسيعمل الاتحاد العام للخبراء العرب على بلورة هذه الأفكار والتصورات وبحث آلية تنفيذها خدمة لأهداف التنمية والتطوير في مختلف المجالات في الوطن العربي الكبير.

شارك في الاجتماع الأول لممثلي الاتحادات العربية لدى الاتحاد العام للخبراء العرب، ممثلو: "الاتحاد العربي للشباب والبيئة، واتحاد أسواق المال العربية، والاتحاد العربي للتطوع، واتحاد المحامين العرب، واتحاد الجامعات العربية، ومنظمة المدن العربية، واتحاد المصارف العربية، واتحاد الغرف العربية، والمنظمة العربية للتنمية  الزراعية، والمعهد العربي للتخطيط، والاتحاد العربي لمتابعة التزوير والتزييف، واتحاد الإعلاميات العرب، واتحاد قيادات المرأة العربية".

وخلص الاجتماع إلى أهمية بناء الشراكات وتوحيد الجهود بين الاتحادات العربية المختلفة وتبادل الخبرات والمصالح، بما يعزز دور الاتحادات العربية محليًا ودوليًا، ووضع تصورات وخطط تنفيذية لآليات التعاون والشراكة بين مختلف الاتحادات العربية عبر مظلة الاتحاد العام للخبراء العرب وملتقى الاتحادات العربية النوعية والمتخصصة، التابع لجامعة الدول العربية، بحيث تشكل آلية الاتحادات رافدًا أساسيًا من روافد العمل العربي المشترك.


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الشارقة الجروان الامارات العربية المتحدة الاتحاد العام للخبراء العرب اخبار مصر

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