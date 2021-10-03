"أيقونة السعادة".. محمد صلاح يتفوق على رونالدو وميسي ويُهدد عرش دروجبا

أصبح الدولي المصري محمد صلاح مصدر فخر وأيقونة السعادة بالنسبة للجماهير المصرية، بسبب ما يقدمه اللاعب من عروض قوية في الملاعب الأوروبية رفقة فريق ليفربول الإنجليزي.





محمد صلاح يُبدع أمام مانشستر سيتي





نجم منتخب مصر قدم مباراة رائعة رفقة ليفربول أمام مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد، وصنع الهدف الأول لفريقه والذي سجله زميله ساديو ماني بالدقيقة 59، بينما سجل هدفًا عالميًا في الدقيقة 76 ليحافظ على صدارة ترتيب هدافي البريميرليج وتعادل الفريقين 2-2.





محمد صلاح يُهدد عرش دروجبا





النجم المصري رفع رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي إلى 103 هدفا (101 مع ليفربول – 2 مع تشيلسي)، وأصبح على بعد هدف واحد من تخطي الرقم القياسي المسجل باسم الإيفواري ديديه دروجبا أفضل هداف إفريقي في تاريخ البريميرليج برصيد 104 هدفا





مقارنة رقمية بين صلاح وميسي ورونالدو





وبات صلاح من أبرز نجوم الكرة العالمية على الساحة الكروية في الوقت الحالي وتتهافت الأندية الكبرى للحصول على خدماته وتضعه الجماهير دائما في مقارنات مع كبار نجوم كرة القدم الثنائي رونالدو نجم مانشستر يونايتد وليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.





خاض محمد صلاح 9 مباريات في الموسم الحالي مع ليفربول (7 بالدوري الانجليزي – 2 في دوري أبطال أوروبا)، بإجمالي دقائق لعب فعلية 781 دقيقة، وسجل 9 أهداف، وصنع 3 أهداف، وحصل على بطاقة صفراء ويتصدر ترتيب هدافي البريميرليج بـ 6 أهداف.





بينما خاض كريستيانو رونالدو 6 مباريات مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي (4 بالدوري الانجليزي – 2 في دوري أبطال أوروبا)، سجل 5 أهداف وحصل على بطاقتين صفراء في اجمالي دقائق لعب فعلية 465 دقيقة.





أما الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي انتقل هذا الموسم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لعب مع الفريق الباريسي 5 مباريات (3 بالدوري الفرنسي – و 2 بدوري أبطال أوروبا)، بإجمالي دقائق لعب فعلية 370 دقيقة وسجل هدف وحيد وحصل على بطاقة صفراء.



