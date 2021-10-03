Advertisements

"أيقونة السعادة".. محمد صلاح يتفوق على رونالدو وميسي ويُهدد عرش دروجبا

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 07:30 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علاء خليف
أصبح الدولي المصري محمد صلاح مصدر فخر وأيقونة السعادة بالنسبة للجماهير المصرية، بسبب ما يقدمه اللاعب من عروض قوية في الملاعب الأوروبية رفقة فريق ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح يُبدع أمام مانشستر سيتي

نجم منتخب مصر قدم مباراة رائعة رفقة ليفربول أمام مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد، وصنع الهدف الأول لفريقه والذي سجله زميله ساديو ماني بالدقيقة 59، بينما سجل هدفًا عالميًا في الدقيقة 76 ليحافظ على صدارة ترتيب هدافي البريميرليج وتعادل الفريقين 2-2.

محمد صلاح يُهدد عرش دروجبا

النجم المصري رفع رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي إلى 103 هدفا (101 مع ليفربول – 2 مع تشيلسي)، وأصبح على بعد هدف واحد من تخطي الرقم القياسي المسجل باسم الإيفواري ديديه دروجبا أفضل هداف إفريقي في تاريخ البريميرليج برصيد 104 هدفا

مقارنة رقمية بين صلاح وميسي ورونالدو

وبات صلاح من أبرز نجوم الكرة العالمية على الساحة الكروية في الوقت الحالي وتتهافت الأندية الكبرى للحصول على خدماته وتضعه الجماهير دائما في مقارنات مع كبار نجوم كرة القدم الثنائي رونالدو نجم مانشستر يونايتد وليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

خاض محمد صلاح 9 مباريات في الموسم الحالي مع ليفربول (7 بالدوري الانجليزي – 2 في دوري أبطال أوروبا)، بإجمالي دقائق لعب فعلية 781 دقيقة، وسجل 9 أهداف، وصنع 3 أهداف، وحصل على بطاقة صفراء ويتصدر ترتيب هدافي البريميرليج بـ 6 أهداف.

بينما خاض كريستيانو رونالدو 6 مباريات مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي (4 بالدوري الانجليزي – 2 في دوري أبطال أوروبا)، سجل 5 أهداف وحصل على بطاقتين صفراء في اجمالي دقائق لعب فعلية 465 دقيقة.

أما الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي انتقل هذا الموسم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لعب مع الفريق الباريسي 5 مباريات (3 بالدوري الفرنسي – و 2 بدوري أبطال أوروبا)، بإجمالي دقائق لعب فعلية 370 دقيقة وسجل هدف وحيد وحصل على بطاقة صفراء.

أخبار تهمك

ريال مدريد يتكبد الخسارة الأولى هذا الموسم على يد إسبانيول

منذ ساعة و 23 دقيقة

الاتحاد السكندري يعرض نجميه للبيع

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ يوم

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة إسبانيول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستعيد صفقة الموسم

منذ ساعة و 8 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 21 ساعة

ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام إسبانيول

منذ ساعة و 10 دقيقة

قرار صادم.. بن شرقي يكرر سيناريو ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. التشكيل الرسمي لقمة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ يوم

أول قرار رسمي من الأهلي ضد محمد شريف بعد استبعاده من قائمة المنتخب

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يبلغ الإدارة برغبته في الرحيل ويريد فسخ تعاقده

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:32 م

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

عاجل.. الأهلي يستعيد صفقة الموسم

06:29 م

ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام إسبانيول

06:27 م

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

09:31 ص

قرار صادم.. بن شرقي يكرر سيناريو ساسي مع الزمالك

04:58 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements