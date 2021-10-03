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حقيقةً رفض رضا شحاتة العمل مع موسيماني

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 07:29 م
موسيماني
موسيماني
غدير أحمد

أنتشرت في الساعات الماضية أنباء عن رفض رضا شحاتة المدير الفني لفريق الجونة العمل في منصب المدرب العام مع النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

حقيقةً رفض رضا شحاتة العمل مع موسيماني

وأوضح مصدر مُقرب من شحاتة، فأن نجم المارد الأحمر السابق لم يرفض فكرة العمل في منصب المدرب العام مع الأهلي، وما تردد ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف:"وحال رغبت القلعة الحمراء في تواجدي بالمنصب ووافقت إدارة الجونة، سأرحب بكل تأكيد بخطوة العمل في أهم فريق في مصر وإفريقيا".

وارتبط اسم رضا شحاتة بشكل مستمر، بالتواجد في الجهاز الفني للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، حال الاستقرار على إضافة مدرب مصري ضمن طاقمه المعاون.

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