بعد ارتفاع اسعار رحلاته.. 3 تطبيقات بديلة لـ"اوبر" قبل بدء الموسم الدراسي الجديد 2022/2021

ستشهد الأيام القليلة المقبلة، بدء الموسم الدراسي الجديد 2022/2021، ومن المعروف أن مع بدء الدراسة تزداد الكثافة المرورية والزحام، حيث يستخدم الطلاب للمواصلات العامة بشكل يومي، وهناك عدد كبير منهم لا يفضل استقلال مترو الانفاق أو الميكرباصات، وأحدثت شركة أوبر ضجة كبيرة عقب إعلانها ارتفاع اسعار رحلاتها، حتى يستطيع السائقين الحصول على أرباح تلائم ارتفاع اسعار البنزين.





ومع اقتراب العام الدراسي، يبحث الكثير من الطلاب عن تطبيقات نقل جماعي أخرى بديلة لتطبيق أوبر، حتى يُستعان بها للذهاب إلى المدرسة أو الجامعة، لذلك نقدم لكم خلال السطور التالية التطبيقات البديلة لـ"أوبر" بعد ارتفاع أسعاره، والتي جاءت كالتالي:-





3 تطبيقات بديلة لأوبر بعد ارتفاع اسعار رحلاته





1- تطبيق سويفل "SWVL"

يحرص الكثير من الطلاب على استخدام تطبيق SWVL خلال أيام الدراسة للذهاب إلى المدارس والجامعات الخاصة بهم، كما أنه يعد من أكثر تطبيقات النقل الجماعي استخدامًا، ويتيح للعميل إمكانية النقل برفقة مجموعات أخرى، ويختلف استخدامه عن التطبيقات الأخرى.





2- تطبيق مواصلات مصر

يعد تطبيق مواصلات مصر من أكثر التطبيقات التي يستخدمها الطلاب في أيام الدراسة، كما أنه من التطبيقات المفضلة بالنسبة لمحبي استخدام تطبيقات النقل الجماعي، وهو من أبرز شبكات النقل من خلال "الأوتوبيس والميني باص" عبر تطبيق "Google Maps" الموجود على جميع الهواتف المحولة، والتي تعمل بنظام "الأندرويد" والـ"IOS".





3- تطبيق كريم "Careem "

يتشابه تطبيق Careem مع تطبيق "أوبر" بنسبة كبيرة في استخدامه، والتي تعتمد على أن يفتحه المستخدم بعد تحميله، ثم يختار الموقع الحالي له، ثم بعد ذلك يدخل المكان الذي يريد الذهاب إليه، ثم يختار بعد ذلك طريقة دفع الأموال التي يرغب بها، سواء كانت كاش أو ببطاقته الائتمانية، ويمكن تحميله من على متجر play store للأندرويد، ومن متجر app store لهواتف ios.



