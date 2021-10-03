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بهذه الطريقة.. عمر كمال يحتفل بعيد ميلاده
الأحد 03/أكتوبر/2021 - 08:44 م
منار أشرف داود
نشر الفنان عمر كمال صورة له وهو يحمل رقم 32 محتفلًا بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق "كمال" على الصورة قائلًا:"عيد ميلادي النهاردة".
في سياق آخر طرح مطرب المهرجانات عمر كمال، أغنية جديدة تحمل عنوان"يا صاحب المدرسة" والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم.
وعلق "كمال" على الصورة قائلًا:"عيد ميلادي النهاردة".
في سياق آخر طرح مطرب المهرجانات عمر كمال، أغنية جديدة تحمل عنوان"يا صاحب المدرسة" والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم.