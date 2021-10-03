بهذه الطريقة.. عمر كمال يحتفل بعيد ميلاده

نشر الفنان عمر كمال صورة له وهو يحمل رقم 32 محتفلًا بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وعلق "كمال" على الصورة قائلًا:"عيد ميلادي النهاردة".





في سياق آخر طرح مطرب المهرجانات عمر كمال، أغنية جديدة تحمل عنوان"يا صاحب المدرسة" والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم.