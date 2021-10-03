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"الأرصاد" تفجر مفاجأة حول سبب تسمية الأعاصير بأسماء نسائية (فيديو)

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 08:18 م
إعصار - أرشيفية
إعصار - أرشيفية
كساب أحمد
قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن إعصار "شاهين" بعيد تمامًا عن جمهورية مصر العربية، وتأثيره فقط على الدول المجاورة لسلطنة عمان مثل الإمارات وشرق السعودية.

الأرصاد الجوية 
وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاحد، أن الكتلة الهوائية التي تؤثر على مصر مختلفة تمامًا عن الكلتة الهوائية التي تؤثر على الخليج، وبالتحديد منطقة عمان والإمارات، مشيرًا إلى أن مصر تعيش الآن أجواء خريفية، وهناك نسمات برودة خلال الساعات المتأخرة والساعات الاولى من الصباح.

ولفت إلى أن الأعاصير عبارة عن منخفضات جوية تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار مع انخفاض قيمة الضغط الجوي.

إعصار شاهين
 وأشار إلى أن إعصار شاهين من الدرجة الأولى وهو أقل فئة، لافتَا إلى أن الأعاصير في أمريكا كانت تسمى على أسماء المعارضة السياسية، ثم بعد ذلك سميت بـأسماء نسائية، لأن الأعاصير متقلبة الأجواء مثل النساء.

الكلمات المفتاحية

الأرصاد إعصار شاهين أسماء نسائية

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