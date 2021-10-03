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وصول سعر قنطار القطن لـ ٥١٨٥ جنيها بالمزاد العلني بالدقهلية

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 08:21 م
قطن-أرشيفية
قطن-أرشيفية
محمد كشك
قال فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية، إن سعر قنطار طن القطن وصل في اليوم الثانى للمزاد العلني بالمحافظة إلى ٥١٨٥ جنيها للقنطار.

زراعة الدقهلية 
وأعلن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية، تسويق القطن والمزاد بشركة مصر لحليج الأقطان بالمنصورة لـ ٥٠٣٧ كيسًا بكمية ٦٠٦٠ قنطارًا.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية أن المساحات المنزرعة في ميت غمر تصل إلى 165 فدانًا، أجا 2362 فدانًا، السنبلاوين 2749 فدانًا، تمى الأمديد 122 فدان، المنصوره 524 فدانًا.

مركز دكرنس
كما بلغت المساحة في مركز دكرنس 257 فدانًا، ميت سويد 2786 فدانًا، منية النصر 329 فدانًا، المنزلة 4592 فدانًا، طلخا 1334 فدانًا، شربين 6031 فدانًا، بلقاس 12410 أفدنة، الاستصلاح الحفير 12205 أفدنة، ليصل الإجمالي للمساحة المنزرعة 45866 فدانًا.

بينما مراكز تجميع القطن على مستوى محافظة الدقهلية يصل الإجمالي لها 27 منطقة وهي منطقة سنجيد بمركز أجا، منطقة شبراهور وكفر الغنامة بالسنبلاوين، جميزة بلجاي بالمنصورة، الروبيعة والروبيعة 3 والروبيعة 4 واليوسيفية بميت سويد، ميت تمامة بمنية النصر، ومنطقة العمرة وميت مرجه سلسيل بالمنزلة، بنوب وبهوط بطلخا، كفر شريف والعيادية والوكالة بلد والصبرية بشربين.

وكذلك أبو طه وأبو دشيشه والستمون وشرقية المعصرة وم شومان ببلقاس، النقعة وأبو بكر الصديق والسادات وأبو ماضي غرب والطليعة باستصلاح الحفير، ليصل عدد المواقع 27 موقعًا تجميع، ليتم التسويق للمحصول تحت إشراف مديرية الزراعة للتصدي لمشكلات التسويق.

وصول سعر قنطار القطن لـ ٥١٨٥ جنيها بالمزاد العلني بالدقهلية
وصول سعر قنطار القطن لـ ٥١٨٥ جنيها بالمزاد العلني بالدقهلية
وصول سعر قنطار القطن لـ ٥١٨٥ جنيها بالمزاد العلني بالدقهلية
وصول سعر قنطار القطن لـ ٥١٨٥ جنيها بالمزاد العلني بالدقهلية
وصول سعر قنطار القطن لـ ٥١٨٥ جنيها بالمزاد العلني بالدقهلية
وصول سعر قنطار القطن لـ ٥١٨٥ جنيها بالمزاد العلني بالدقهلية

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