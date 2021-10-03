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وزيرة الصحة توجه مناشدة عاجلة إلى طلاب الجامعات وأسرهم
الأحد 03/أكتوبر/2021 - 08:21 م
هدى عبدالرازق
ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، طلاب الجامعات وأسرهم الحصول على لقاح كورونا، حيث هناك 1100 مركز يمكنهم التوجه إليهم للحصول على اللقاح بدون تسجيل مسبق.
وقالت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إنه تم تطعيم 5 أضعاف من تم تطعيمهم الفترة الماضية خلال أسبوع فقط، مضيفة: "محدش هيدخل الجامعة دون الحصول على اللقاح.. والحصول عليه مجانا".
وأضافت، أن من لن يحصل على اللقاح سواء طالب أو عضو هيئة تدريس أو عامل أو إداري لن يتمكن من الدخول للجامعة، لافتة إلى أنهم اقتربوا من الانتهاء من تطعيم العاملين في منظومة التعليم ما قبل الجامعي، متابعة أنهم يبحثون تطعيم طلاب المدارس الثانوية العامة والأزهرية والفنية خلال الفترة المقبلة.