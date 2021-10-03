وزيرة الصحة توجه مناشدة عاجلة إلى طلاب الجامعات وأسرهم

ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، طلاب الجامعات وأسرهم الحصول على لقاح كورونا، حيث هناك 1100 مركز يمكنهم التوجه إليهم للحصول على اللقاح بدون تسجيل مسبق.





وقالت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إنه تم تطعيم 5 أضعاف من تم تطعيمهم الفترة الماضية خلال أسبوع فقط، مضيفة: "محدش هيدخل الجامعة دون الحصول على اللقاح.. والحصول عليه مجانا".



