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موسيماني يحدد بدائل أفشة في الأهلي

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 08:28 م
افشة
افشة
علي خلاف


يواجه محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تهديدا صريحا لحجز مكانة أساسية بتشكيل المارد الأحمر في الفترة المقبلة بعد تراجع مستوى اللاعب فى مباراتي طلائع الجيش فى السوبر المحلي وإنبي في كأس مصر.

 

بدائل محمد مجدي أفشة في الأهلي

 

و تراجع مستوى محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال مواجهة إنبي بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر على الرغم من صناعته لهدف الأحمر الوحيد والذى سجله صلاح محسن.

 

من جانبه يفكر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في إعطاء الفرصة للثنائي أحمد عبد القادر والموزمبيقى لويس ميكسيونى في التشكيل الأساسي للأهلي في الفترة المقبلة.

 

و أظهر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني اقتناعه بمستوى ميكسيونى الذي ظهر واثقا من إمكانياته وقام بإضافة ميزة جديدة للفريق الأحمر أمام إنبي.

 

وقدم الموزامبيقي ميكيسوني صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الجديد 6 مراوغات ناجحة ولم يفشل فى أى مراوغة، خلال مواجهة إنبي بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

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موسيماني محمد افشة رياضة أخبار الاهلي

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