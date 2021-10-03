"الصحة" تُحذر من الموجه الرابعة لكورونا: الفرد ممكن يعدي 5 (فيديو)

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزير الصحة، إن تحورات الموجة الرابعة لفيروس كورونا هي الأكثر انتشارًا من الموجات السابقة، مشيرة إلى أن الفرد في الموجة الجديدة قد يعدي 5 أفراد، وفي السابق كان ينقل العدوى في المتوسط من 1.5 لـ2 شخص.





وتابعت نهى عاصم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن التوقعات تشير إلى أن الموجة الرابعة ستكون أكبر من السابق، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن كورونا يؤثر على الجهاز التنفسي في الأساس، ويؤثر على الجهاز الهضمي والعصبي بنسب متفاوتة.



