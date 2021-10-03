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كيف تمتلك بطاقة فيزا للإنترنت؟ مسئول يجيب (فيديو)

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 08:28 م
أحمد جابر
أحمد جابر
فايزة عبد السلام
قال أحمد جابر المدير الإقليمي لشركة "فيزا" في شمال أفريقيا، إنه وفقًا لاستراتيجية مصر 2030 للتحول الرقمي، أن تشمل الرقمنة مصر برمتها بكافة المجالات، التي يأتي على رأسها خدمات البنوك، لاسيما الكروت الائتمانية.

وأوضح "جابر" خلال استضافته في برنامج "بنوك واستثمار"، الذي يُبث عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أنه بإمكان أيّ عميل أن يدخل على الموقع الالكتروني الخاص بالبنك الذي يتعامل معه، ليستصدر "فيزا" إلكترونية، ليقوم بجميع العمليات الائتمانية الإلكترونية، وهو في منزله، دون الحاجة لبذل مجهود كبير في ذهابه للبنوك وانتظاره لأيام حتى يستصدر ذلك الكارت.

وأضاف المدير الإقليمي لشمال أفريقيا، أن هذه الفيزا الإلكترونية يمكنها أيضًا أن يحولها لفيزا عادية عن طريق استصدارها إلكترونيًا ومن ثم طبعها بشكل اعتيادي، وذلك حال فقدانه لفيزته العادية.


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