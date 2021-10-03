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تفاصيل إطلاق المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة (فيديو)

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 08:29 م
بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة
كشف خليل محمد، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، التفاصيل المتعلقة بإطلاق المرحلة الثانية من مراحل استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة بموجب تنسيق بين وزارتي التضامن والصحة، مشيرًا إلى أنها بطاقة منصوص عليها في المادة الخامسة من قانون ذوي الإعاقة رقم 10 عام 2018 باعتباره الوسيلة الوحيدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها.

التضامن الاجتماعي
وقال "محمد" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الأحد إنه بموجب هذه البطاقة يحصل الشخص ذوي الإعاقة على مزايا وحزم هائلة من الاستحقاقات مثل الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، والتعيين ضمن نسبة الـ5% والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على الأجهزة التعويضية أو السيارات التي يتم استيرادها من الخارج والإعفاء من ضريبة الدخل الشهري والحصول على سكن متاح وميسر.

بطاقات الخدمات المتكاملة
وأشار إلى أنه يتم الحصول على هذه البطاقة من خلال التسجيل على الموقع لمعرفة مكان الكشف الطبي وموعده وعند التسجيل يتم التوجه إلى أقرب لجنة طبية لمحل سكنه بصورة شخصية والفحوصات والتحاليل المطلوبة لكل نوع إعاقة ثم التوجه إلى اللجنة والأطباء ثم إجراء الكشف الطبي ويستوفي بعدها استمارة الخدمات المتكاملة وبعد ذلك تحميل لصورة الرقم القومي سواء بطاقة أو شهادة ميلاد في حالة الأطفال وصورة شخصية ثم يقوم مكتب التأهيل بالوقوف على درجة شدة الإعاقة قبل استخراج البطاقة.

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