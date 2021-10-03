وزيرة الصحة تزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا في مصر





وزيرة الصحة

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن من سجل بياناته للحصول على اللقاح ولم يصل له موعد الحصول على اللقاح يمكنه إجراء إعادة تنشيط لبياناته على الموقع الإليكتروني، وسيصله موعد خلال 24 ساعة.





لقاح كورونا

وأوضح أن الأولوية في الحصول على اللقاح حاليا للتسجيل أولا نظرا لتوفر اللقاحات، منوهة إلى أنهم يطرحون مليوني جرعة من اللقاح المحلي أسبوعيا، حيث سيصل حجم الإنتاج اليومي اعتبارا من الشهر المقبل إلى مليون جرعة.



ولفتت إلى أنهم تعاقدوا على إنتاج 250 مليون جرعة سنويا في خط "فاكسيرا – العجوزة"، بينما سيصل حجم إنتاج "فاكسيرا – أكتوبر" إلى مليار جرعة سنويا، وسيكون هناك شركة قومية كبرى لتكون الذراع التسويقي لمصر في العالم.



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر تلقت كميات كبيرة من لقاحات كورونا خلال الشهر الأخير، معلقة: "مفيش حد هيسجل للحصول على اللقاح ومش هياخد التطعيم خلال 24 ساعة".