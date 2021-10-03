البرلمان العربي يدين المجزرة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية في مأرب اليمنية

أدان البرلمان العربي اليوم العمل الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بقصف صاروخي للمدنيين في حي سكني بمدينة مأرب اليمنية، مشددا على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تمثل تحد سافر واستهتار بالقانون الدولي وكافة القيم والأعراف الدولية.





وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم الأحد ، أن هذه الجرائم الإرهابية التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وتستوجب محاكمة دولية عاجلة لمرتكبيها، مؤكداً أنها تأتي امتدادا للجرائم والاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني وخاصة في محافظة مأرب، وهو ما يمثل انتهاكا جسيما واستخفافا شديدا بكافة الأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية وخاصة القانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية المدنيين، مطالبا المجتمع الدولي بـتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه ميليشيات الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المدنيين الأبرياء .



