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عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
محمد الصو
وجه إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، ضربة قوية إلى إدارة نادي الزمالك، بعد توليه المسئولية الفنية.

"جلال يرفض دونجا من بيراميدز"

وكان الزمالك يرغب في ضم والتعاقد من عماد نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض جلال فكرة خروج لاعبه الموقع على عقود تجديد في الموسم الماضي، نظرًا لأهميته داخل الفريق ورغبته في الاعتماد على خدماته بالموسم الجديد.

وتولي إيهاب جلال الإدارة الفنية لنادي بيراميدز منذ عدة أسابيع قليلة خلفًا لليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق، والتي تمت إقالته بسبب تراجع المستوى.

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