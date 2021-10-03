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كومان يثير غضب لاعبي برشلونة

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 08:33 م
كومان
كومان
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني فقد ثقة لاعبي النادي الكتالوني عقب الهزيمة التي تلقاها يد أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني .

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن برشلونة خسر من أتليتكو مدريد بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثامنة من الليجا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لاعبي البرسا أعربوا عن غضبهم الشديد من قيام رونالد كومان بالإشارة علنًا إلى نيكو باعتباره الشخص المسئول عن هدف توماس ليمار الأول للروخيبلانكوس.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه على الرغم من تأكيد رونالد كومان بأنه يحظى بدعم اللاعبين فإن الحقيقة هي أن جزءًا كبيرا من الفريق توقف منذ فترة طويلة عن الإيمان بالمدير الفني الهولندي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه ليس فقط بسبب قرارات كومان التكتيكية والمثيرة للجدل -خاصةً عندما يستعد للمباريات دون أن يفصح عن الطريقة التي سيلعبون بها وبدون أن يتدربوا عليها في التدريب ولكن أيضًا لأن لديه طريقة غريبة في لتعامل مع اللاعبين وتأنيبهم بسبب وقوعهم في الأخطاء.

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