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بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تتألق بأحدث ظهور

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 09:58 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
منار أشرف داود
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها بإطلالة كاجوال، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".


وظهرت "الزاهد" وهي ترتدي شورت رياضي باللون الأسود، وتيشرت باللون الأسود، وحذاء رياضي، وأعتمدت على تسريحة شعر كحكة، وعلقت على الصورة قائلة:"لنبدأ من جديد".

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد حصلت مؤخرًا على جائزة التميز في مهرجان الفضائيات العربية عن أول بطولها مطلقة لها "حلوه الدنيا سكر" الذي احتوى على 9 حكايات منفصلة".

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