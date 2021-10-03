السجن 10 سنوات لمندوب مبيعات هتك عرض طفل بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الرابعة والعشرون برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، بمعاقبة مندوب مبيعات بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد اتهامه بهتك عرض طفل.



صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد هيثم عزت، مزيد محمد أحمد سالمان، ومحمود سلامة شرف الدين، وسكرتير الجنايات عادل عزت ومصطفى أبويسر.



ترجع أحداث القضية رقم 5792 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة اللبان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان من والدة المجني عليه يفيد بقيام المتهم بهتك عرض نجلها بدائرة القسم.



وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة اللبان في الواقعة إلى أن قامت المدعوه ح.ح.ع، ربة منزل، من متابعة تصرفات نجلها تبين قيامه بحذف رسائل من على هاتفه المحمول، فأقر لها بقيام المتهم أ.ع.ق، 42 سنة، مندوب مبيعات، بهتك عرضه مستغلا صغر سنه بأنه لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.



وتبين من التحقيقات أن المتهم قام بهتك عرض المجني عليه الطفل بعد أن حسر عنه ملابسه وعاود فعل ذلك على مدار سنة وكان عن طريق التهديد بفضح أمره، وطلب من المجني عليه مبالغ مالية، مما جعل الطفل يقوم بسرقة مبلغ مالي 1000 جنيه وإعطائه للمتهم حتى لا يفضحه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.