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وزيرة الصحة: تخفيض سن الحصول على لقاح كورونا خلال شهر

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 08:42 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن 100% من لقاحات كورونا في مصر حصلت على موافقة منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أنه لا يوجد مبرر لتفضيل دول أنواع معينة من اللقاحات عن غيرها، ولكن لكل الدولة حرية فرض ما تراه مناسبا لها.

لقاح كورونا 
وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه لا يمكن إعطاء المواطن أي لقاح غير آمن، لافتة إلى أن التخوف لدى الدول مشروع ولكن مع مرور الوقت يثبت لهم أن كل اللقاحات متساوية طالما معتمدة من منظمة الصحة العالمية.

تخفيض سن الحصول على التطعيم
وعن تخفيض سن الحصول على التطعيم، اعلنت وزيرة الصحة، أنه سيتم تخفيض السن خلال شهر، حيث سيتم البدء بتطعيم طلاب المدارس الثانوي، حيث لم يعد لدى مصر أزمة في توفير اللقاحات.

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