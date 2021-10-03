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الرعاية الصحية: استمرار فعاليات حملة "صحتك بالدنيا" بالإسماعيلية

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 08:42 م
حملة صحتك بالدنيا
حملة صحتك بالدنيا
منى صموئيل
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن استمرار فعاليات حملة (صحتك بالدنيا) لتعزيز الوعي حول خدمات هيئة الرعاية الصحية ودورها في توفير الرعاية الصحية المتكاملة داخل منشآتها الصحية وبجودة عالمية، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن فعاليات الحملة تشمل التوعية بأهمية إجراء الفحص الطبي الشامل للمنتفعين بمراكز ووحدات صحة طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة، والتي تتم حاليًا من خلال 21 مركز ووحدة طب أسرة يعملون حتى الآن ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الحديدة بالإسماعيلية، ومن المقرر وصولهم إلى 54 مركز ووحدة طب أسرة مع اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأضافت الهيئة، أن فعاليات الحملة تتضمن التعريف بمستويات الخدمة الثلاثة في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، سواء الرعاية الأولية أو الثانوية أو الثالثية ونظام الإحالة من مراكز ووحدات طب الأسرة إلى المستشفيات حال الاحتياج للرعاية الصحية ذات الخدمات الثانوية والثالثية، علاوة على كيفية التسجيل بالمنظومة الجديدة والأواق المطلوبة للحصول على خدماتها.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية الحملات التوعوية لتعزيز وعي الجمهور العام حول خدمات الهيئة باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وكذلك التوعوية بالمبادرات الصحية التي تطلقها الهيئة وأهمية الفحوصات الطبية الشاملة للكشف المبكر عن الأمراض والحفاظ على الصحة العامة للأفراد، مؤكدًا حرص الهيئة على إطلاق الحملات التوعوية لجميع الفئات العمرية سواء من خلال حملات طرق الأبواب أو أثناء إطلاق المبادرات في الساحات والميادين الكبرى والأماكن العامة أو للمترددين على المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات أو عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من للجمهور وتعزيز وعيه حول مميزات مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في توفير وتحقيق التغطية والرعاية الصحية الشاملة له ولأسرته.
الرعاية الصحية: استمرار فعاليات حملة "صحتك بالدنيا" بالإسماعيلية
الرعاية الصحية: استمرار فعاليات حملة "صحتك بالدنيا" بالإسماعيلية
الرعاية الصحية: استمرار فعاليات حملة "صحتك بالدنيا" بالإسماعيلية
الرعاية الصحية: استمرار فعاليات حملة "صحتك بالدنيا" بالإسماعيلية
الرعاية الصحية: استمرار فعاليات حملة "صحتك بالدنيا" بالإسماعيلية
الرعاية الصحية: استمرار فعاليات حملة "صحتك بالدنيا" بالإسماعيلية
الرعاية الصحية: استمرار فعاليات حملة "صحتك بالدنيا" بالإسماعيلية
الرعاية الصحية: استمرار فعاليات حملة "صحتك بالدنيا" بالإسماعيلية

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هيئة الرعاية الصحية محافظة الإسماعيلية فحص طبي شامل حملة صحتك بالدنيا

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