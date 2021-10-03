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أحمد موسى: شيخ الأزهر الراحل أعلن تبرعه بالقرنية (فيديو)

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 08:42 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
داليا الحسين
ناشد الإعلامي أحمد موسى، مجلس النواب، بتفعيل قانون التبرع بالأعضاء بعد الوفاة من أجل إنقاذ حياة الناس، مشيرا إلى أن هناك قانونا صدر في عام 2010.

قانون التبرع بالأعضاء
وقال "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" إن مجلس النواب وافق على هذا القانون في مارس 2010، منوها إلى أن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي قال إنه سيتبرع بالقرنية، وبالتالي أتاح التبرع بالأعضاء، كما أتاحت الكنيسة التبرع.

إلهام شاهين 
 ووجه التحية إلى الفنانة إلهام شاهين بعد إعلانها التبرع بأعضائها، موجها التحية إلى الدكتور خالد منتصر قائلًا: "حرك المسكوت عنه منذ سنوات ".

وأشار موسى إلى أن مجمع البحوث الإسلامية أباح التبرع بالأعضا،ء متسائلا: "لمصلحة من تعطيل القانون الذي أقر منذ 2010 ووضع في الدرج ؟ لماذا لا ينفذ القانون طالما أباحه أهل الدين والطب".

وأعرب موسى عن أمنيته وضع لجنة الصحة بمجلس النواب وضع قانون التبرع بالأعضاء على رأس أولوياتها.

الكلمات المفتاحية

شيخ الأزهر القرنية التبرع بالأعضاء البحوث الأسلامية إلهام شاهين أحمد موسى

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