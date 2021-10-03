عمان .. غرق سفينة في ميناء السلطان قابوس

كشفت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بعمان، اليوم الأحد، عن غرق سفينة خشبية بميناء السلطان قابوس، وإنقاذ جميع أفراد طاقمها.





وكانت قد علقت عمان رحلات جوية من وإلى مطار العاصمة مسقط بسبب عاصفة شاهين المدارية التي قد تحدث هبوطا أرضي في بعض المناطق في البلاد.





وأمرت السلطات بإخلاء المناطق الأكثر عرضة لخطر العاصفة على الساحل الشمالي للبلاد السبت. وطلبت من سكان تلك المناطق التوجه إلى الملاجئ التي توفرها الدولة.



