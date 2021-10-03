Advertisements

فرش الساحة الغربية بالمسجد الحرام مع تشديد الإجراءات الوقائية.. تفاصيل

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة خدماتها المقدمة في الساحة الواقعة بين باب 86 وباب 89 بالساحة الغربية، وتجهيزها بجميع الخدمات الميدانية والتوجيهية والإرشادية لينعم قاصدو المسجد الحرام بأفضل وأرقى الخدمات خلال وفودهم لتأدية صلاة المغرب والعشاء والفجر.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، رفع كامل استعدادات الإدارات الخدمية والفنية لاستقبال ١٠٠ ألف معتمر و ٦٠ ألف مصل، بحزم من الخدمات الفنية والتشغيلية، والإجراءات الاحترازية، في المسجد الحرام والساحة الغربية الواقعة بين البابين ، وتوفير جميع الخدمات الفنية والتشغيلية، المراعية لجميع الإجراءات الاحترازية ومنها فرش السجاد في جميع أرجاء المسجد الحرام مع حزم من إجراءات التعقيم والتطهير الدورية الخاصة به، وتوفير خدمات سقيا ماء زمزم عن طريق الإمكانات التقنية والكوادر البشرية، وتكثيف عمليات التعقيم والتطييب والتطهير لينعم قاصدو المسجد الحرام بخدمات متميزة توائم تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- تجاه تميز منظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين.

وأشار إلى إعادة فرش السجاد في عامة المواقع داخل المسجد الحرام والساحة الغربية وتوسعة الملك عبدالله بقرابة 3000 سجادة مع رفع السجاد في بداية النهار من مواقع "الساحة الغربية" وإرجاعه قبل حلول الليل وسط منظومة من الإجراءات الوقائية، حرصاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

الكلمات المفتاحية

فرش المسجد الحرام المسجد الحرام

أخبار تهمك

ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام إسبانيول

منذ ساعتين و 44 دقيقة

"أيقونة السعادة".. محمد صلاح يتفوق على رونالدو وميسي ويُهدد عرش دروجبا

منذ أقل من ساعتين

حقيقةً رفض رضا شحاتة العمل مع موسيماني

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يبلغ الإدارة برغبته في الرحيل ويريد فسخ تعاقده

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة توجه مناشدة عاجلة إلى طلاب الجامعات وأسرهم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ حوالي 21 ساعة

كومان يثير غضب لاعبي برشلونة

منذ 38 دقيقة

أستاذ اقتصاديات صحة يزف بشرة سارة بشأن موعد ظهور دواء جديد لكورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. التعادل يحسم قمة ليفربول ومانشستر سيتي وصلاح يسجل هدفا عالميا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي

منذ ساعة و نصف

كومان يوجه رسالة إلى لابورتا بعد السقوط أمام أتلتيكو مدريد

منذ ساعة و 11 دقيقة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد بدائل أفشة في الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستعيد صفقة الموسم

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئاسة شؤون الحرمين تجنّد 4 آلاف عامل لتنظيف صحن المطاف ليلة 27 رمضان

رئاسة شؤون الحرمين تجند 4 آلاف عامل لتنظيف صحن المطاف

4 آلاف فرد لتنظيف المسجد الحرام ومرافقه وساحاته الخارجية

منظومة خدمات متكاملة تحيط بمصلي الجمعة بالمسجد الحرام

رئاسة شؤون الحرمين: إغلاق الحرمين ليلا للتعقيم

رئاسة المسجد الحرام توجه برفع السجاد من الحرمين الشريفين

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:32 م

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

05:32 م

أستاذ اقتصاديات صحة يزف بشرة سارة بشأن موعد ظهور دواء جديد لكورونا (فيديو)

07:31 م

وزيرة الصحة توجه مناشدة عاجلة إلى طلاب الجامعات وأسرهم

08:21 م

موسيماني يحدد بدائل أفشة في الأهلي

08:28 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements