بسمة وهبة عن استبعاد "قفشة" و"شريف": يستحق دبوس الشك

انتقدت الإعلامية بسمة وهبة، قرار مدرب المنتخب الوطني البرتغالي كارلوس كيروش، المتعلق باستبعاده اللاعبين "قفشة" و"محمد شريف"، من قائمة المنتخب استعدادًا، لمباراة ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس العالم 2022.



استبعاد قفشة وشريف

وقالت "وهبة"، خلال تقديم برنامجها "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأحد، إن قرار "كيروش" باستبعاد هذين اللاعبين كان مثيرًا للجدل، لاسيما في ظل تألق اللاعبين مع ناديهما، ومستواهما الفني الجيد بشكل كبير، معتبرة أن هذا القرار يستحق أن ينال "دبوس الشك"، في إشارة منها إلى فقرة برنامجها "دبوس الشك" الذي يحظى به أيّ قرار مثير للجدل يحدث في البلاد.



مؤتمر صحفي

وأشارت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، إلى أن ما أثار الجدل بشكل كبير بخلاف قرار المدرب البرتغالي، هو إقامته لمؤتمر صحفي ليبرر قراره المتعلق باللاعبين، موضحًا أن "كل قرار هتاخده هتطلع تبرره ده معناه أنك مش واثق في قراراتك".

