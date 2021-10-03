تحذير هام من وزيرة الصحة إلى المترددين على الجهات الحكومية





وزيرة الصحة

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن إشغال أسرة الرعاية وأجهزة التنفس الصناعي هى أقل معدلات من الموجات الثلاثة السابقة، وذلك نظرا لأن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن حصلوا على لقاح كورونا.





لقاح كورونا

وعن العاملين في الجهاز الإداري للدولة، أوضحت أن عددهم 3.4 مليون شخص بخلاف العاملين في وزارتي التعليم، والتعليم العالي، لافتة إلى أنه تم تطعيم 3 ملايين من العاملين في الجهاز الإداري، والخوف من المترددين على المصالح الحكومية ولم يحصلوا على اللقاح، مضيفة: "في وقت مش هيسمح بدخول من لم يحصل على اللقاح إلى الجهات الحكومية،.. فاحصل عليه من دلوقتي".



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن لقاح كورونا يحمي من الإصابات الحادة بنسبة 100%، كاشفة أن الموجة الرابعة هى الأقل في نسبة الوفيات من أي موجة سابقة بالنسبة لعدد الإصابات.