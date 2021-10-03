



حسم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، موقفه النهائي من الترشح في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، في مفاجأة من العيار الثقيل.





مفاجأة.. موقف مرتضى منصور من الترشح لانتخابات الزمالك

وقرر مرتضى منصور، الترشح لخوض انتخابات الزمالك المقبلة، بعدما تم إيقافه من منصبه في رئاسة الزمالك، بقرار من وزير الشباب والرياضة، حيث تم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي.





وأوضح مرتضى منصور، في تصريحات له عبر فيديو، نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "لن أخذل ملايين من جماهير نادي الزمالك العظيمة ولا أعضاء الجمعية العمومية الذين يطالبوني بالترشح مرة واستعادة منصبي الطبيعي في رئاسة النادي".





وكان أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن المستشار مرتضى منصور من حقه الترشح في الانتخابات المقبلة لنادي الزمالك، وأنه لا يوجد ما يمنعه من الترشح على رئاسة النادي.





يشار إلى أن مرتضى منصور، سوف يعقد مؤتمرًا صحفيًا، يوم الثلاثاء لإعلان موقفه من خوض الانتخابات.



