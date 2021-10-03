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عملة بيتكوين ترتفع وتقترب من مستوي الـ 50 ألف دولار

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 0.1% منذ الساعة 5 من مساء السبت لتصل إلى 48 ألفا و83 دولار في الساعة 10 من صباح اليوم الأحد في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 2.5%، حيث يتم تداولها بين 47 ألفا و130 دولار و 48 ألفا و298 دولار.

وانخفضت الآن بنسبة 26% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولار الذي وصلت إليه في 14 أبريل.

وأضافت عملة بيتكوين 15% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 66% حتى الآن هذا العام.

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