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مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: قرار حرب أكتوبر لم يتخذ في 1973

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 08:57 م
اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية
اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية
شيماء حسن
قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن قرار حرب أكتوبر لم يتم اتخاذه عام 1973 ولكن تم اتخاذه عام 1967 عندما أعلن الرئيس الراحل أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة ومن هذا المنطلق بدأ التحرك والتنفيذ.

حرب أكتوبر 
وأضاف "شهود" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأحد، إن ما حدث عام 1967 حدث على مرأى ومسمع كل العالم فيما عدا العرب، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل السادات فاجأ العالم كله بقرار الحرب.

خطة الخداع الإستراتيجي
وأشار إلى أن المصريين بالكامل شاركوا في خطة الخداع الإستراتيجي للعدو، مستطردًا: "مفيش مصري لم يشارك في خطة الخداع دون أن يعلم ماذا يدري، يوم 6 أكتوبر كانت الأمور طبيعية جدًا أمام العدو، أوروبا وأمريكا اكتشفوا قوة مصر والعرب عام 1973م".

وتابع: "قضية المصريين عادلة جدًا وهي قضية الأرض وما يقوم به المصريين منذ عام 2011 هو إعادة كتابة التاريخ على غرار ما حدث في أكتوبر 1973 بعد أن تصدوا إلى محاولة تشتيت وتقزيم الدولة المصرية، وتركز الإرهاب في سيناء هو خير دليل على الحرب التي تخوضها المنطقة العربية مع جماعة الإخوان منذ عام 1928، ولكن كل المصريين عبارة مشروع شهيد لنصر الحق أو الخير أو العهد أو الأديان".

الكلمات المفتاحية

حرب أكتوبر اللواء ناجي شهود أكاديمية ناصر العسكرية

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