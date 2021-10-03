بهذه الطريقة.. نوال الزغبي تروج لحفلتها في بابل الدولي

روجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لحفلتها في مهرجان بابا الدولي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





وعلقت "الزغبي" على الصورة قائلة:" ناطرتكن بحماس كبير بمهرجان بابل الدولي يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021".



يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبى كليب أغنية "عقلى وقف" إنتاج شركة روتانا، ومن كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.