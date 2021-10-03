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السفير التشيلي بالإمارات يشيد بالمقومات الإستثمارية في رأس الخيمة

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر

أشاد خورخي دكرت سفير جمهورية تشيلي لدى الإماراتى بما تملكه الإمارات بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص من مقومات تنافسية لاستقطاب الاستثمارات التشيلية والعالمية المباشرة لاسيما في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والسياحة ..مؤكداً استعداد بلاده تقديم كافة ما لديها ويميزها من خبرات في مجال الزراعة والطب والذكاء الاصطناعي .

جاء ذلك خلال استقبال سعادة محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة رأس الخيمة سعادة سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة والوفد المرافق له والذي أشار إلى اهتمام رأس الخيمة على وجه الخصوص بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصاد وما توفره من فرص عمل جديدة، وتعزز مرونة القطاعات الاقتصادية لاستعادة مسارات النمو المستدام .

وخلال اللقاء أكد النعيمي أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الغرفة ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب من جهة والمؤسسات والشركات التشيلية من القطاعين العام والخاص من جهة أخرى في المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة والدفع بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أوسع من خلال تبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية .

واستعرض رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة رأس الخيمة المشروعات والمبادرات والخدمات التي أطلقتها الغرفة تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بهدف تعزيز التنمية المستدامة في الإمارة.

وتطرق لمشاركة غرفة رأس الخيمة في إكسبو 2020 دبي ..مؤكدا بذل أقصى الجهود لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في تنظيم أفضل دورة في تاريخ معرض إكسبو حيث يوفر جناح الغرفة في الحدث العالمي تجربة فريدة للزائرين والمشاركين من كافة دول العالم ..منوها بخدمات ومبادرات الغرفة المبتكرة وتبسيط الإجراءات والمشروعات والفرص الاستثمارية في إمارة رأس الخيمة خاصة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والسياحة والطاقة الشمسية والابتكار والتوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وإنشاء منصة رقمية جديدة متطورة.

وأكد سعادة سفير جمهورية التشيلي أن إمارة رأس الخيمة تمتلك بنية تحتية تكنولوجية متكاملة وبيئة حيوية وتوفر مزايا لوجستية للمستثمرين لاستقطاب رواد الأعمال والمشروعات الناشئة وكبار المستثمرين .

وثمن جهود غرفة رأس الخيمة وما تقدمه من خدمات ومبادرات للمستثمرين تتيح تعزيز فرص التعاون المشترك بين تشيلي و إمارة رأس الخيمة ..منوها بما تشتهر به رأس الخيمة في قطاع التصنيع في القطاع الطبي والصناعات الثقيلة والاسمنت وقطاع السياحة إلى جانب شهرة جبل جيس العالمية.

وقال السفير التشيلي إن بلاده تتميز بنمو اقتصادي متسارع وبيئة استثمارية وتجارية منفتحة قائمة على سياسة الاقتصاد المفتوح مع أحد أعلى معدلات حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا الجنوبية ..مشيرا إلى أن بلاده هي الدولة ذات أكبر عدد من اتفاقيات التجارة الحرة في العالم.

واستعرض سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة مشاركة بلاده في إكسبو 2020 دبي ..موضحا أن بلاده حرصت على مواكبة القطاعات الاستراتيجية بالنسبة للدولة من خلال التركيز على 3 مجالات رئيسية في جناحها بإكسبو دبي تشمل الأمن الغذائي حيث تستعرض أبرز صادراتها الغذائية إلى جانب الفرص الاستثمارية المرتبطة التي تخدم الأمن الغذائي على غرار الخدمات اللوجستية الداعمة لتجارة الأغذية والتركيز على الطاقة المتجددة وخصوصاً الهيدروجين الأخضر أما المجال الثالث الذي يستعرضه الجناح فيتجسد في الاستدامة والابتكار ..وأكد أن تزامن فعاليات إكسبو 2020 دبي مع الذكرى الخمسين لقيام اتحاد دولة الإمارات يشكل بداية رائعة لحقبة جديدة في تاريخ الإمارات المبهر، مشيرا إلى حرص تشيلي الدائم على التعاون ودعم الدولة في مسيرتها الحافلة بالإنجازات.

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