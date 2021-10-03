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نجم ريال مدريد مطلوب في باريس سان جيرمان

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 10:00 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن أحد نجوم ريال مدريد الإسباني دخل دائرة اهتمامات باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يخطط للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وأفاد موقع لو 10 سبورت الفرنسي بأن باريس سان جيرمان يرغب في ضم البرازيلي كاسيميرو نجم ريال مدريد إلى حديقة الأمراء بناء على طلب من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للنادي الباريسي.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن ريال مدريد كان قد أعلن منذ عدة أشهر تجديد عقد البرازيلي كاسيميرو حتى 30 يونيو 2025.

وألمح الموقع الفرنسي أن ريال مدريد وجه اهتمامه إلى البلجيكي يوري تيلمانز نجم ليستر سيتي الإنجليزي تحسبا لرحيل كاسيميرو إلى الدوري الفرنسي.

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