Advertisements

أمريكا: يجب البدء من الآن لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 09:51 م
ريتشارد نورلاند
ريتشارد نورلاند
وكالات
 
 
قال ريتشارد نورلاند، مبعوث الولايات المتحدة الخاص فى ليبيا، إنه يجب البدء من الآن فى عملية الانتخابات، عبر تسجيل المرشحين وغيرها من الجوانب المتعقلة بالانتخابات، لضمان إجرائها فى موعدها المقرر فى 24 ديسمبر المقبل
 

ونشرت السفارة الأمريكية فى ليبيا، -عبر موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الأحد،- بيان المبعوث الأمريكي، حول المشاورات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، التي تم استضافتها في المغرب، 30 سبتمبر – 1 أكتوبر، 2021.

وبحسب البيان، قال نورلاند " إنّ ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اجتمعوا وأجروا مشاورات حول القضايا العالقة المتعلقة بمسألة الانتخابات، المقرّر إجراؤها في ديسمبر. وحضرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كوسيط فنّي وبدعوة من وزير الخارجية المغربي بوريطة. معربا عن شكره لدولة المغرب على استعدادها لاستضافة هذه المحادثات، والعمل على ضمان إجراء الانتخابات الليبية في موعدها.

وأضاف: “خلال الفترة التي قضيتها في الرباط، أتيحت لي الفرصة للقاء المشاركين بشكل منفصل. وبينما يبدو من واضحا أنّه ما زالت هناك حاجة لمزيد من الجهود للتقريب بين الفرقاء، نأمل أن يولي كل جانب الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر”.

وتابع مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا، أنه إذا كان من المقرّر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر، من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا، فيجب أن تمضي العملية قُدما الآن حتى يتسنّى الانطلاق في تسجيل المرشحين وغيرها من الجوانب المتعلقة بتنفيذها. 

وطالب المبعوث الأمريكي، بأن لا يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة، وبدلاً من ذلك، يجب على المؤسسات الليبية وقادتها أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب أن يقود البلاد.

أخبار تهمك

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 8 دقيقة

وزيرة الصحة توجه مناشدة عاجلة إلى طلاب الجامعات وأسرهم

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستعيد صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من جوارديولا بعد التعادل أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 13 دقيقة

كومان يوجه رسالة إلى لابورتا بعد السقوط أمام أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يثير غضب لاعبي برشلونة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بعد هدفه الرائع.. محمد صلاح يعلق على تعادل ليفربول مع السيتي

منذ ساعة

نجم الأهلي السابق يكشف حقيقة أزمته مع متعب

منذ 40 دقيقة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. موقف مرتضى منصور من الترشح لانتخابات الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحدد بدائل أفشة في الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

نجم ريال مدريد مطلوب في باريس سان جيرمان

منذ 39 دقيقة

كلوب يفاجئ محمد صلاح بهذا التصريح بعد هدفه في السيتي

منذ ساعة و 24 دقيقة

أستاذ اقتصاديات صحة يزف بشرة سارة بشأن موعد ظهور دواء جديد لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:59 م

نجم الأهلي السابق يكشف حقيقة أزمته مع متعب

كلوب يفاجئ محمد صلاح بهذا التصريح بعد هدفه في السيتي

09:16 م

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

08:32 م

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

05:32 م

أول تعليق من جوارديولا بعد التعادل أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

09:27 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements