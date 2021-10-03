أمريكا: يجب البدء من الآن لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

قال ريتشارد نورلاند، مبعوث الولايات المتحدة الخاص فى ليبيا، إنه يجب البدء من الآن فى عملية الانتخابات، عبر تسجيل المرشحين وغيرها من الجوانب المتعقلة بالانتخابات، لضمان إجرائها فى موعدها المقرر فى 24 ديسمبر المقبل





ونشرت السفارة الأمريكية فى ليبيا، -عبر موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الأحد،- بيان المبعوث الأمريكي، حول المشاورات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، التي تم استضافتها في المغرب، 30 سبتمبر – 1 أكتوبر، 2021.





وبحسب البيان، قال نورلاند " إنّ ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اجتمعوا وأجروا مشاورات حول القضايا العالقة المتعلقة بمسألة الانتخابات، المقرّر إجراؤها في ديسمبر. وحضرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كوسيط فنّي وبدعوة من وزير الخارجية المغربي بوريطة. معربا عن شكره لدولة المغرب على استعدادها لاستضافة هذه المحادثات، والعمل على ضمان إجراء الانتخابات الليبية في موعدها.





وأضاف: “خلال الفترة التي قضيتها في الرباط، أتيحت لي الفرصة للقاء المشاركين بشكل منفصل. وبينما يبدو من واضحا أنّه ما زالت هناك حاجة لمزيد من الجهود للتقريب بين الفرقاء، نأمل أن يولي كل جانب الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر”.





وتابع مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا، أنه إذا كان من المقرّر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر، من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا، فيجب أن تمضي العملية قُدما الآن حتى يتسنّى الانطلاق في تسجيل المرشحين وغيرها من الجوانب المتعلقة بتنفيذها.





وطالب المبعوث الأمريكي، بأن لا يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة، وبدلاً من ذلك، يجب على المؤسسات الليبية وقادتها أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب أن يقود البلاد.



