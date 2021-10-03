تعليق صادم من خالد منتصر حول تصريحات مشايخ الأزهر عن قانون التبرع بالأعضاء

قال الدكتور خالد منتصر، المفكر المصري، إن تصريحات رجال الدين ومشايخ الأزهر بشأن قانون التبرع بالاعضاء البشرية عقب الوفاة تغازل تيار معين من المجتمع، موضحا: "حكاية جسدك ملك لله أصبحت منبوذة وبديهية ومردود عليها بالدين والقانون".



التبرع بالأعضاء

واضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد، أن كل شيء موجود على الأرض ملك لله، قائلا: الحل الوحيد أن يحدث لنا شلل ولا نتصرف في أموالنا وشققنا ولا في أي شيء نملكه لانه ملك لله.



مشايخ الأزهر

وتابع أن تصريح أحد مشايخ الأزهر اليوم بشأن قانون التبرع بالاعضاء البشرية عقب الوفاة نوع من الاستعلاء في الخطاب الديني على الناس، قائلًا: "من وضع نفسه في احتكار الجنة أو السماء، وإن من يدعون لقانون التبرع بالأعضاء البشرية عقب الوفاة نيتهم مش خالصة لربنا عشان يعملوا تريندات وهمية ويتبرعوا بأموالهم"، مؤكدًا: "تلك الطريقة لم تعد تصلح ولا تنفع.. كفاية تدخل في حياتنا".