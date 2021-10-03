لميس الحديدي عن معاناة الأرامل مع المجلس الحسبي: كابوس.. موت وخراب ديار

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن هناك مأساة كُبرى تعاني منها النساء "لأرامل بعد وفاة أزواجهن في إجراءات المجلس الحسبي، معقبة: "زي ما بيقول المثل موت وخراب ديار.. الأرملة تعيش كابوس،.. عند رحيل الأب، تبحث الأم عن حل لينتزع منها الجد للأب الولاية المالية حتى وفاته، لتحصل عليها مجددًا، إذا لم ينازعها العم فيها بعد وفاة الجد".



مجلس النواب

ووجهت "الحديدي"، خلال تقديمها "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد،: رسالة للبرلمان قائلة: "هذه رسالة نوجهها لمجلس النواب ونحن نستعد لفصل تشريعي جديد يناقش فيه قانون الاحوال الشخصية، حيث أن وفاة الزوج كارثة ومصيبة، لا تجعلوا حياة الأم والأبناء بعد الوفاة مصيبة أكبر".



المجلس الحسبي

وطالبت البرلمان بالنظر في تلك القوانين بغية تسهيل الإجراءات، خاصة في هذا التشريع كي تستمر الحياة، لافتة إلى أن الهدف هو حماية أموال القاصر، لكن لابد ألا نعذب الأسرة بأكملها بعد رحيل الأب، خاصة إذا كانت الأم لا تعمل.

