"الصحة" تكشف تفاصيل إطلاق باسبور صحي لمتلقي لقاح كورونا

كشفت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، التفاصيل المتعلقة بإطلاق باسبور صحي لمتلقي لقاح كورونا.



وقالت "نهى" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن كل بيانات المسجلين وموقفهم من اللقاح مسجلة لدى وزارة الصحة وبالتالي يتم حاليًا العمل من الناحية التقنية.



وأضافت أنه خلال أسبوع ستكون الأمور واضحة فيما يتعلق بإطلاق الباسبور الصحي والذي سيرتبط بشكل كبير بالرقم القومي أو رقم الباسبور لمن حصل على اللقاح.



وأكدت أنه سيتم تفعيل هذه الخدمة ليكون الموقف من اللقاح مُعلن خاصة مع الفئات الأكثر تعرضًا للإصابة سواء العاملين بالتربية والتعليم أو الجامعات أو الطلبة وسرعة الانتهاء من تطعيمهم قبل بدء العام الدراسي.





