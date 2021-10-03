وزيرة الهجرة: سنرسل خطابات شكر لكل من شارك في التبرع لحملة "حياة كريمة" من المصريين بالخارج



وأشارت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن هذه الجوابات تأتي تقديرا لكل من شارك في الحملة حتى ولو بمبلغ صغير، لافتة إلى أنه تم توقيع بروتكول تعاون بين وزارتي الهجرة والإسكان بشأن مبادرتي حياة كريمة ومراكب النجاة.



وأضافت أن أغلب المحافظات والقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية تدخل ضمن محافظات حياة كريمة، موضحة أن البروتكول الموقع يتعلق بالتدريب المهني وكل ما هو متعلق بالتطوير العمراني لشباب هذه المحافظات.



قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه سيتم اصدار جوابات شكر لكل من شارك في حملة التبرع لصالح مبادرة "حياة كريمة" من المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية بتوقيعها وتوقيع وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.