"جمال السادات".. ضيف عمرو أديب اليوم في "الحكاية"

نجل الرئيس الراحل أنور السادات



ذكرى حرب أكتوبر





وأوضح الفيديو، أن الضباط والجنود تسابقوا لتنفيذ أمر العبور رافعين شعار إما النصر أو الشهادة، حيث عبر 8000 مقاتل القناة في الدقائق الأولى للحرب، و33000 مقاتل عبروا بعد 5 ساعات.



وأضاف الفيديو، أن 750 قاربا استخدمتها قوات الموجة الأولى للعبور، و1500 من سلالم الجبال لتسلق الساتر الترابي، حيث استغرق قادة الكتائب 15 دقيقة لاقتحام القناة، واستغرق قادة اللواءات 45 دقيقة لعبور القناة، و90 دقيقة استغرقها قادة الفرق للوصول إلى الضفة الشرقية.



وبث مقاتلو الموجة الأولى الرعب في قلوب جنود العدو المفزوعين داخل جحورهم.



أعلن الإعلامي عمرو أديب، أنه سيستضيف اليوم المهندس جمال السادات نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات في حوار طويل شامل، وذلك بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر.وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن عائلة السادات قدمت الكثير لمصر.وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو بعنوان "أرقام النصر.. الموجة الأولى" يرصد بطولة القوات المصرية في حرب أكتوبر 1973.