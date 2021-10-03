الصحة: المصاب بكورونا في الموجة الرابعة يصيب هذا العدد من الأشخاص

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن المصاب في الموجات الأولى لفيروس كورونا كان يصيب من شخص إلى فردين على الأكثر، ولكن في الموجة الرابعة وبسبب ظهور الطفرات والتحورات الجديدة لكورونا أصبح المصاب يصيب من 4 إلى 5 أشخاص.



الموجة الرابعة لكورونا

وأضافت "عاصم" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الأحد أنه لا يوجد تغيير في الأعراض أو الاستجابة في الأدوية بين المصابين بالفيروس بالموجة الحالية والموجات السابقة، مؤكدة أن نسبة الإشغالات داخل المستشفيات أو في غرف العناية المركزة أو على أجهزة التنفس الصناعي أقل في هذه الموجة.



تحورات كورونا

وأكدت أنه لا يوجد أي تحورات أشرس وذلك بفضل التطعيم الذي أصبح له صدى كبير بفضل عمل الدولة على توفير اللقاحات والتوسع في تطعيم المواطنين، لافتة إلى أنه بتحليل البيانات الخاصة بوفيات كورونا من جميع الفئات العمرية كانت نسبة وفاة الأطفال لا تتعدى لـ1% إن لم تكن أقل ولم تتغير هذه النسب منذ بداية الجائحة حتى اليوم.