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وزير التعليم: جميع الآليات الصحية متاحة في مدارس الحكومة

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 10:08 م
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
داليا الحسين
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المنظومة التعليمية على أتم استعداد لاستقبال الطلاب وفق الإجراءات الاحترازية المحددة، بشأن عدم زيادة أعداد الطلاب في الفصول، قائلًا: "نوفر النظافة وجميع الآليات الصحية متاحة في مدارس الحكومة".

وزير التعليم 
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء اليوم الأحد، أنهم اكتسبوا خبرة بعد السنة الدراسية الثلاثة في ظل جائحة كورونا، قائلًا: "اكتسبنا خبرات كبيرة خلال العامين الماضيين"، لافتًا إلى أن الوزارة حاولت جاهدة معالجة الأوضاع خلال العامين الماضيين بالتزامن مع كورونا.

وزارة التعليم 
وتابع: "وزارة التعليم تبذل جهود كبيرة لتقليل الفجوة التعليمية لدى الطلاب، وعدينا بالطلاب لبر الأمان رغم كورونا وأجرينا الامتحانات العامة كلها في العالمين الماضيين"، مؤكدًا أن هناك خبرة مكتسبة على مستوى مديريات ودوائر التعليم.

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وزير التعليم وزارة التعليم مدارس الحكومة كورونا طارق شوقي الآليات الصحية

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