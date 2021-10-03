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خالد مجاهد يكشف تفاصيل الاتفاق مع ألمانيا لتوريد 2510 سيارات إسعاف وعيادات متنقلة (فيديو)

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 10:11 م
أرشيفية
أرشيفية
فايزة عبد السلام
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن زيارة وزيرة الصحة لألمانيا الهدف منها توريد 2510 سيارة إسعاف وعيادات متنقلة بتكلفة تتجاوز 3 مليار جنيه؛ لخدمة المواطنين بالقرى ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأشار "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إلى أن الاتفاق على توريد سيارات بمحركات متطورة صديقة للبيئة والتي تعتبر مصر أول دولة تستخدمها بعد ألمانيا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم الاتفاق على خطة الصيانة وتوفير وحدات صيانة ودعم فني متنقل لزياد العمر الافتراضي للسيارات، موضحًا أن مستشار الرئيس للصحة الدكتور عوض تاج الدين، شدد على ضرورة استدامة ضمان توفير قطع الغيار بأسعار مناسبة.

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة استيراد سيارات إسعاف من ألمانيا

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