"الصحة" عن سيارات الإسعاف الجديدة: مصر أول دولة تستخدمها بعد ألمانيا

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل زيارة وزيرة الصحة إلى ألمانيا، قائلًا: "زيارة مهمة استغرقت أربعة أيام، كانت الزيارة مليئة ومكتظة بالاجتماعات الهامة، لتعكس النموذج الناجح للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص".



حياة كريمة

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الاحد، أن المحور الرئيسي في تلك الزيارة هو توفير سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة، ضمن الإسهام في مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".



وتابع: "كنا متعاقدين على توريد 1510 سيارة إسعاف وعيادات متنقلة من مرسيدي بينز، فتم زيادتهم إلى 2510 سيارة وقمنا بضغط جدول التوريدات، سيتم البدء في التوريد نوفمبر المقبل بحيث يتم توريد 1510 سيارة حتى منتصف العام 2022، مع توريد 1000 سيارة أخرى بداية من 2023".



سيارات الإسعاف الجديدة

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف الجديدة ستكون بمحركات متطورة صديقة للبيئة، وتعتبر مصر أول دولة تستخدمها بعد ألمانيا.

