حرس الحدود يفوز على الداخلية وديا



خسر فريق الداخلية بقيادة سيد عيد مباراته الودية أمام فريق حرس الحدود، بنتيجة هدف نظيف سجله محمود جمعة، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لمنافسات الجولة الثانية بدوري القسم الثاني.



ويستعد فريق الداخلية لمواجهة فريق المريخ، يوم الجمعة المقبلة في الثانية ونصف ظهرا، على ملعب نادي المريخ، ضمن منافسات الجولة الثانية بالممتاز ب.



وكان فريق الداخلية قد فاز على فريق بتروجيت، في الجولة الأولى بنتيجة أربعة اهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت عصر الجمعة الماضية، باستاد الشرطة بالعباسية.