"المالية" تكشف سبب تفعيل الضرائب على اليوتيوبرز (فيديو)

كشف صلاح إسماعيل رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بوزارة المالية، سبب تفعيل الضريبة وبدء التحصيل على ناشري المحتوى، فيما يُطلق عليهم " اليوتيوبرز".



ضرائب على اليوتيوبرز

وقال "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، الذي يُبث عبر فضائية "المحور"، مع الإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم الأحد، إن الفترة الحالية تشهد انتشارًا لفيروس كورونا، ما دفع أغلب الناس لممارسة أعمالهم من المنزل، ومن ثم انتشرت التجارة الإلكترونية بشكل كبير.



التجارة الإلكترونية

وأضاف أن الاقتصاد الرسمي بدأ يعاني من التحول من التجارة العادية إلى "الإلكترونية" وصناعة المحتوى، حيث يُحقّق هؤلاء أرباحًا كبيرة بعيدًا عن الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أنّ هؤلاء الأشخاص يحصلون على إيرادات، وبالتالي يحق للدولة الحصول على حقها في هذا الإطار.



ولفت رئيس وحدة التجارة الإلكترونية إلى أن القانون نصّ على تحصيل هذه الضريبة منذ عام 2005، موضحًا أن القانون الذي يحمل رقم 91 ينص على أنّ أي دخل يحققه الشخص فهذا الدخل تُفرض عليه ضريبة، مؤكدًا أنّ قانون القيمة المضافة سيخضع له بعض الفئات من صانعي المحتوى.

