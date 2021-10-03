تفاصيل المنح الدراسية بجامعتي سيناء وحورس للعام الدراسي 2022/2021

أعلن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، توافر 76 منحة دراسية بجامعة سيناء "فرع العريش - فرع القنطرة" للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2020/2021 بتفوق، مشيرًا إلى أن المنح مجانية للدراسة في جامعة سيناء الخاصة للعام الدراسي 2021/2022، وذلك بالكليات الآتية:





1- كلية الصيدلة - العريش: 10 منح، مجموع 80%.





2- طب الأسنان - العريش: 5 منح، مجموع 85%.





3- كلية الهندسة - العريش: 15 منحة، مجموع 75%.





4- كلية العلاج الطبيعي - القنطرة: منحة واحدة، مجموع 70%.





5- كلية الإعلام - العريش: 15 منحة، مجموع 60%.





6- كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب - العريش: 15 منحة، مجموع 65%.





7- كلية إدارة الأعمال - العريش: 15 منحة، مجموع 60%.





وأضاف شوشة، أن المحافظة تقدم للطلبة المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021، المنحة الدراسية الجزئية «بنسبة 50% مصروفات دراسية فقط» في جامعة حورس للعام الدراسي 2021/2022، وذلك بالكليات الآتية:





1- كلية طب بشري: بحد أدنى 85%.





2- كلية طب الفم والأسنان: بحد أدنى 82%.





3- كلية الصيدلة: بحد أدنى 80%.





4- كلية العلاج الطبيعي: بحد أدنى 80%.





5- كلية الهندسة: بحد أدنى 70%.





6- كلية إدارة الأعمال: بحد أدنى 85%.





شروط الحصول على منح جامعتي سيناء وحورس





- أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة أو الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021.





- أن يكون المتقدم للمنحة من أبناء المحافظة أو المقيمين بها إقامة دائمة ومصري الجنسية.





- الحصول على الشهادات "الابتدائية - الإعدادية - الثانوية" من محافظة شمال سيناء.





- ألا يكون الطالب قد تقدم لأي منحة أخرى هذا العام.





المستندات المطلوبة لمنح جامعتي سيناء وحورس





- صورة بطاقة الرقم القومي.





- صورة شهادة الميلاد.





- صورة استمارة شهادة الثانوية العامة.





- مستخرج من شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية 2020/2021.





- إفادة بالشهادة الإعدادية.





- إفادة بالشهادة الابتدائية.





وأوضح محافظ شمال سيناء، أنه تم تلقي الطلبات بمركز المعلومات بالديوان العام في مواعيد العمل الرسمية ابتداءًا من اليوم الأحد حتى 10 أكتوبر 2021.



