Advertisements
تفاصيل المنح الدراسية بجامعتي سيناء وحورس للعام الدراسي 2022/2021
الأحد 03/أكتوبر/2021 - 10:18 م
أعلن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، توافر 76 منحة دراسية بجامعة سيناء "فرع العريش - فرع القنطرة" للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2020/2021 بتفوق، مشيرًا إلى أن المنح مجانية للدراسة في جامعة سيناء الخاصة للعام الدراسي 2021/2022، وذلك بالكليات الآتية:
1- كلية الصيدلة - العريش: 10 منح، مجموع 80%.
2- طب الأسنان - العريش: 5 منح، مجموع 85%.
3- كلية الهندسة - العريش: 15 منحة، مجموع 75%.
4- كلية العلاج الطبيعي - القنطرة: منحة واحدة، مجموع 70%.
5- كلية الإعلام - العريش: 15 منحة، مجموع 60%.
6- كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب - العريش: 15 منحة، مجموع 65%.
7- كلية إدارة الأعمال - العريش: 15 منحة، مجموع 60%.
وأضاف شوشة، أن المحافظة تقدم للطلبة المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021، المنحة الدراسية الجزئية «بنسبة 50% مصروفات دراسية فقط» في جامعة حورس للعام الدراسي 2021/2022، وذلك بالكليات الآتية:
1- كلية طب بشري: بحد أدنى 85%.
2- كلية طب الفم والأسنان: بحد أدنى 82%.
3- كلية الصيدلة: بحد أدنى 80%.
4- كلية العلاج الطبيعي: بحد أدنى 80%.
5- كلية الهندسة: بحد أدنى 70%.
6- كلية إدارة الأعمال: بحد أدنى 85%.
شروط الحصول على منح جامعتي سيناء وحورس
- أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة أو الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021.
- أن يكون المتقدم للمنحة من أبناء المحافظة أو المقيمين بها إقامة دائمة ومصري الجنسية.
- الحصول على الشهادات "الابتدائية - الإعدادية - الثانوية" من محافظة شمال سيناء.
- ألا يكون الطالب قد تقدم لأي منحة أخرى هذا العام.
المستندات المطلوبة لمنح جامعتي سيناء وحورس
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة شهادة الميلاد.
- صورة استمارة شهادة الثانوية العامة.
- مستخرج من شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية 2020/2021.
- إفادة بالشهادة الإعدادية.
- إفادة بالشهادة الابتدائية.
وأوضح محافظ شمال سيناء، أنه تم تلقي الطلبات بمركز المعلومات بالديوان العام في مواعيد العمل الرسمية ابتداءًا من اليوم الأحد حتى 10 أكتوبر 2021.