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تفاصيل المنح الدراسية بجامعتي سيناء وحورس للعام الدراسي 2022/2021

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 10:18 م
جامعة سيناء
جامعة سيناء
أعلن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، توافر 76 منحة دراسية بجامعة سيناء "فرع العريش - فرع القنطرة" للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2020/2021 بتفوق، مشيرًا إلى أن المنح مجانية للدراسة في جامعة سيناء الخاصة للعام الدراسي 2021/2022، وذلك بالكليات الآتية:

1- كلية الصيدلة - العريش: 10 منح، مجموع 80%.

2- طب الأسنان - العريش: 5 منح، مجموع 85%.

3- كلية الهندسة - العريش: 15 منحة، مجموع 75%.

4- كلية العلاج الطبيعي - القنطرة: منحة واحدة، مجموع 70%.

5- كلية الإعلام - العريش: 15 منحة، مجموع 60%.

6- كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب - العريش: 15 منحة، مجموع 65%.

7- كلية إدارة الأعمال - العريش: 15 منحة، مجموع 60%.

وأضاف شوشة، أن المحافظة تقدم للطلبة المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021، المنحة الدراسية الجزئية «بنسبة 50% مصروفات دراسية فقط» في جامعة حورس للعام الدراسي 2021/2022، وذلك بالكليات الآتية:

1- كلية طب بشري: بحد أدنى 85%.

2- كلية طب الفم والأسنان: بحد أدنى 82%.

3- كلية الصيدلة: بحد أدنى 80%.

4- كلية العلاج الطبيعي: بحد أدنى 80%.

5- كلية الهندسة: بحد أدنى 70%.

6- كلية إدارة الأعمال: بحد أدنى 85%.

شروط الحصول على منح جامعتي سيناء وحورس

- أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة أو الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021.

- أن يكون المتقدم للمنحة من أبناء المحافظة أو المقيمين بها إقامة دائمة ومصري الجنسية.

- الحصول على الشهادات "الابتدائية - الإعدادية - الثانوية" من محافظة شمال سيناء.

- ألا يكون الطالب قد تقدم لأي منحة أخرى هذا العام.

المستندات المطلوبة لمنح جامعتي سيناء وحورس 

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة استمارة شهادة الثانوية العامة.

- مستخرج من شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية 2020/2021.

- إفادة بالشهادة الإعدادية.

- إفادة بالشهادة الابتدائية.

وأوضح محافظ شمال سيناء، أنه تم تلقي الطلبات بمركز المعلومات بالديوان العام في مواعيد العمل الرسمية ابتداءًا من اليوم الأحد حتى 10 أكتوبر 2021.

الكلمات المفتاحية

منح دراسية سيناء وحورس جامعة سيناء جامعة حورس

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