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موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة بالجولة التاسعة في الدوري الإسباني

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 10:29 م
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
هايدي يسري
يواجه فريق أتلتيكو مدريد، يوم الأحد المقبل الموافق 17‪-‬10 ، فريق غرناطة ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الأسباني. 

ملعب المباراة..
سيحتضن ملعب لوس كارمينيس هذا اللقاء. 

موعد المباراة..
ستنطلق صفارة المباراة فى تمام الساعة الثانية عصرًا بتوقيت القاهرة 
وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية
 في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الإمارات.

ترتيب الفريقين بالدوري..
يدخل فريق أتلتيكو اللقاء وهو في المركز الثاني في ترتيب الدوري الأسباني برصيد 17 نقطة، بينما يكون فريق غرناطة في قاع الدوري المركز التاسع عشر برصيد 3 نقاط.

التشكيل المتوقع لفريق أتلتيكو مدريد: 
في حراسة المرمى: يان أوبلاك
في خط الدفاع الدفاع: ماركوس يورينتي – ستيفان سافيتش – خوسيه ماريا خيمينيز – ماريو هيرموسو – يانيك فيريرا كاراسكو
في خط الوسط: رودريجو دي باول – كوكي – توماس ليمار
في الهجوم: لويس سواريز – جواو فيليكس

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