مفاجآت وتفاصيل.. أول تعليق لـ ضحية محاولة اغتصاب دبرها شقيقها بالاستعانة بصديقه



وأشارت "السعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "اخواتي عايزين ياخدوا الميراث كله وإلا يفضحوني ويقولوا عليا كلام كذب.. دول اخواتي وأنا اللي مربياهم"، لافتة إلى أن شقيقها طلب منها التوجه له لتحرير توكيل للحصول على ميراثها.



وأضافت، "روحت مع أخويا وفوجئت بعربية وقالي ده صاحبي، ولقيتهم بعدوا عن مكان الشهر العقاري، قالولي هنروح شهر عقاري خارج المنصورة"، لافتة إلى أنها وافقت بسبب إصرار شقيقها وزميله على التوجه لمكتب شهر عقاري معين.



وتابعت أن شقيقها ادعى أنه يريد دخول دورة المياه، وبعدها زميله ترك السيارة بدعوى أنه يريد أن يتفقد شنطة السيارة، معلقة: "فوجئت بأخويا وصاحبي هجموا عليا، وأخويا ربط إيدي، وضربني وقالي يا تمضي يا إما هفضحك، ولما عافرت معاه قلعني ملابسي الداخلية".



واستطردت، "لما الناس سمعت صريخي جت وأخويا وصاحبه أخدوا العربية وجريوا.. وأخويا حاول خداع الناس وقالهم دي أختي ومسكتها مع واحد"، لافتة إلى أن المباحث وصلت لمكان الواقعة وحققت في الأمر وتم تفريغ الكاميرات وثبت أن شقيقها هو من اصطحبها من المنزل.



ولفتت إلى أنها باحثة دكتوراه في جامعة الأزهر، وحجم الميراث يقدر بالملايين، مضيفة: "اخواتي طمعانين وأنا اللي عودتهم على كده، وأنا اللي أستاهل".



كشفت الدكتورة إسراء السعيد، ضحية محاولة اغتصاب دبرها شقيقها بالاستعانة بصديقه، تفاصيل الواقعة، قائلة إن شقيقها يتعدى عليها بالضرب كثيرا بسبب الميراث.